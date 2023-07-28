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Wiss Jüri
Wiss Jüri
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1851
Дата смерти
26.03.1906
Пол
Мужской
Отец
Wiss (wis) Samul
1816 г.р.
Мать
Wiss (Bakler) Mai
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1851
Отец:
Wiss (wis) Samul
Мать:
Wiss Mai
Смерть
26.03.1906
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