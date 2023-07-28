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Wiss Jüri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1851

Дата смерти

26.03.1906

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
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Рождение
26.02.1851

Отец: Wiss (wis) Samul

Мать: Wiss Mai

Смерть
26.03.1906