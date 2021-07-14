Серёгина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёгина Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1936

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

1904 г.р.

Дети

1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Михеева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1957

Сын: Гаврилков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1959

Сын: Гаврилков Александр Егорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2021
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