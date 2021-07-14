Серёгина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1936
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Михеева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1957
Сын: Гаврилков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1959
Сын: Гаврилков Александр Егорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2021