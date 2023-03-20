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Шиловская Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шиловский Иван Степанович

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шиловский Федор Степанов

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шиловский Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Степан Родионов

Смерть
Неизвестно
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