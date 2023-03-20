Шиловская Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шиловский Иван Степанович
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шиловский Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Шиловский Степан Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно