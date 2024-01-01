Чалая (Пантюшина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалая (Пантюшина) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1986

Отец: Пантюшин Павел Анатольевич

Мать: Пантюшина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
31.08.2006

Дочь: Петрищева Аполлинария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.12.2015

Сын: Чалый Даниель Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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