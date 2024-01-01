Чалая (Пантюшина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1986
Рождение ребёнка
31.08.2006
Дочь: Петрищева Аполлинария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.2015
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности