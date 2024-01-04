Казаков Иосиф Саввавич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Казакова Матрёна Иосивна
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Казакова Федосья Иосифовна
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Казакова Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Казакова Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно