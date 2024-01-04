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Казаков Иосиф Саввавич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Казаков Савва Степанович

Мать: Карнеева Матрона Васильевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Казакова Матрёна Иосивна

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Казаков Иван Иосифович

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Казакова Федосья Иосифовна

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Казакова Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Казакова Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Казаков Семён Иосифович

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Павловна

Смерть
Неизвестно
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