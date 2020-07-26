Терещенков Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.02.1954
Дата смерти26.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1954
Отец: Терещенков Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
04.10.1975
Жена: Терещенкова Татьяна
Рождение ребёнка
21.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенкова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
26.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенкова Татьяна
Упоминание
Неизвестно
Я не знаю точно, что сдучилось между дедушкой и бабушкой, почему они разошлись и бабушка до самой смерти не могла простить дедушку и относилась к нему довольно холодно. Но дедушка был светлым, простым... Показать все
Смерть
26.07.2020
Москва, город федерального значения Москва
Отёк головного мозга | ул. Алтайская, 11