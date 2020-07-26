Терещенков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенков Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.02.1954

Дата смерти

26.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

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Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1954

Отец: Терещенков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
04.10.1975

Жена: Терещенкова Татьяна

Рождение ребёнка
21.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенкова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
26.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенкова Татьяна

Упоминание
Неизвестно
Я не знаю точно, что сдучилось между дедушкой и бабушкой, почему они разошлись и бабушка до самой смерти не могла простить дедушку и относилась к нему довольно холодно. Но дедушка был светлым, простым... Показать все
Смерть
26.07.2020
Москва, город федерального значения Москва
Отёк головного мозга | ул. Алтайская, 11
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