Леньшина Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
09.07.1914 ст.
Регистрация рождения Веры Ивановны Корнеевой МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ КИТАЙСКОГО СОРОКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №279, стр. 313
Смерть
Неизвестно