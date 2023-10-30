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Леньшина Евдокия Васильевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
09.07.1914 ст.
Регистрация рождения Веры Ивановны Корнеевой МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ КИТАЙСКОГО СОРОКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №279, стр. 313
Смерть
Неизвестно
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