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Хоробров Алексей Юрьевич
Хоробров Алексей Юрьевич
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
05.05.1977
Пол
Мужской
Отец
Хоробров Юрий Васильевич
1940 г.р.
Мать
Хороброва Серафима Леонидовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1977
Отец:
Хоробров Юрий Васильевич
Мать:
Хороброва Серафима Леонидовна
Самара
, Самара, Самарская область
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