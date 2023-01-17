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Салмин Владимир Алексеевич

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Место рождения

Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ

Дата рождения

23.01.1953

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1953

Отец: Салмин Алексей Александрович

Мать: Полонская Татьяна Васильевна

Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Бракосочетание
13.06.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
18.12.1986

Дочь: Федосеева Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
13.02.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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