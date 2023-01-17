Салмин Владимир Алексеевич
Место рожденияРоссия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Дата рождения23.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1953
Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Бракосочетание
13.06.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
18.12.1986
Дочь: Федосеева Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
13.02.2007
Жена: скрыто настройками приватности
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