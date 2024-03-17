Ильиных Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

20.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Ильиных Николай Андреевич

Мать: Ильиных Анастасия Калистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
29.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Башмакова (Ильиных) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
27.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
02.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Смерть
20.08.1959

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