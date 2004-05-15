Пичужкин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1927
Дата смерти15.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927
Рождение ребёнка
28.11.1950
Рождение ребёнка
04.09.1954
Сын: Пичужкин Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
05.06.1956
Рождение ребёнка
16.06.1958
Рождение ребёнка
11.12.1959
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
15.11.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичужкина Анна Егоровна
Смерть
15.05.2004