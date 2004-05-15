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Пичужкин Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1927

Дата смерти

15.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927

Отец: Пичужкин Павел Гаврилович

Мать: Пичужкина Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
28.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
04.09.1954

Сын: Пичужкин Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
05.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
16.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
11.12.1959

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичужкина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Анна Егоровна

Смерть
15.05.2004
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