Рязанова (Мещерякова) Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанова (Мещерякова) Екатерина Герасимовна

Рязанова (Мещерякова) Екатерина Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1868

Отец: Мещеряков Герасим Никитович

Мать: Мещерякова Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.08.1895

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.09.1901

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Рязанов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close