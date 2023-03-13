Рязанова (Мещерякова) Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1868
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1895
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1901
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Рязанов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Рязанов Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно