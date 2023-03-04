Фофачева (Колотова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФофачева (Колотова) Татьяна Степановна

Фофачева (Колотова) Татьяна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Фофачев Яков Ефимович

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фофачев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Фофачев Яков Ефимович

Башарово, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофачев Яков Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Башарово, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close