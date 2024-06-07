Мурзина Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шаврина (Мурзина) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Новое Дубовое
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Хрюкина (Мурзина) Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Золотарева (Мурзина) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1897
Дочь: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1903
Дочь: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович
Смерть
Неизвестно