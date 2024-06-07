Мурзина Матрона Яковлевна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шаврина (Мурзина) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Новое Дубовое
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Хрюкина (Мурзина) Аксинья Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Золотарева (Мурзина) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1897

Дочь: Съедина (Мурзина) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
02.09.1903

Дочь: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мурзин Федор Максимович

Отец ребёнка: Мурзин Максим Михайлович

Смерть
Неизвестно

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