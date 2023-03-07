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Клековкин Семен Софронов

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Место рождения

поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Клековкин Софрон (Софронко) Афонасьев

Мать: не указана

поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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