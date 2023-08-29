Боровкова Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Егоров
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.
Дочь: Боровкова Лариса Иванова
Отец ребёнка: Боровков Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровков Иван Егоров
Смерть
Неизвестно