Боровкова Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 или 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1905 ст.

Сын: Боровкова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Боровков Иван Егоров

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.

Дочь: Боровкова Лариса Иванова

Отец ребёнка: Боровков Иван Егоров

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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