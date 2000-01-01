Тимкина (Сыропятова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1947
Дата смерти19.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947
Рождение ребёнка
29.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1971
Дочь: Тимкина Ольга Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.1971