Тимкина (Сыропятова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимкина (Сыропятова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1947

Дата смерти

19.12.1971

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947

Отец: Сыропятов Василий Никифорович

Мать: Сыропятова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.10.1971

Дочь: Тимкина Ольга Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.1971
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