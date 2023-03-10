Морозов Архип Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Федот Иванов
Рождение ребёнка
01.12.1839
Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
03.03.1842
Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Морозов Иван Архипов
Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Архипова
Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Архипова
Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно