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Морозов Архип Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Федот Иванов

Мать: Морозова Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Морозов Софон Архипов

Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова

Рождение ребёнка
03.03.1842

Сын: Морозов Василий Архипов

Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова

Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Морозов Иван Архипов

Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Антон Архипов

Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Архипова

Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Архипова

Мать ребёнка: Морозова Агафья Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Агафья Родионова

Смерть
Неизвестно
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