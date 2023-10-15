Семичев Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семичев Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семичев Петр Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семичева Зиновия Архиповна

Чашливо, 1-я Петриневская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
28.08.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семичева Зиновия Архиповна

Чашливо, 1-я Петриневская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семичева Зиновия Архиповна

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