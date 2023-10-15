Семичев Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семичев Петр Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семичева Зиновия Архиповна
Рождение ребёнка
28.08.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семичева Зиновия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно