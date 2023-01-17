Губин Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Филип

Губин Филип

avatar

Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Губин Василий

Мать: Губина Афимья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Губин Григорий

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Соломонида

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Губин Крисанф

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Губин Семен

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Губин Яков

Мать ребёнка: Губина Аксинья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close