Губин Филип
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Губин Василий
Мать: Губина Афимья
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Губин Григорий
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Соломонида
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Губин Крисанф
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Губин Семен
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Губин Яков
Мать ребёнка: Губина Аксинья
Смерть
Неизвестно