Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Агафья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Николаев

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Николаев

Смерть
Неизвестно
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