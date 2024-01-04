Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Агафья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Николаев
Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Николаев
Смерть
Неизвестно