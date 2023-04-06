Кузнецов Федор Архипович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Архип Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Ирина
Смерть
Неизвестно