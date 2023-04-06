Кузнецов Федор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Федор Архипович

Кузнецов Федор Архипович

avatar

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Архип Никитич

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузнецов Карп Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кузнецов Павел Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ирина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close