Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Около 1904 г.р.

Добавил:

ВЖ
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Место
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Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кузнецов Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1910 ст.