Кузнецова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кузнецов Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1910 ст.