Архангельская Анна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Голубева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Архангельский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Архангельский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Архангельский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Архангельский Ириней Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Смерть
1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область