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Архангельская Анна Прохоровна

Место рождения

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Архангельский Николай Иванович

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Голубева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Архангельский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Архангельский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Архангельский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Архангельский Ириней Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Святогорье, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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