Павелъ Михайловъ
Место рождения
Дата рождения06.09.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
06.09.1889 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Отпускной Унтеръ Офицеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные. 56-25-219-230об... Показать все
Крещение
07.09.1889 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянские дети Иванъ Феодоровъ и Елизавета Степанова 56-25-219-230об-231
Восприемник
15.08.1896 ст.
15 августа 1896 у Елизаветы Михайловой Стефановой 56-25-220-10об-11
Восприемник
10.05.1898 ст.
10 мая 1898 у Анны Михайловой Стефановой 56-25-220-82об-83
Восприемник
23.10.1899 ст.
23 октября 1899 у Марiи Михайловой Стефановой 56-25-220-133об-134
Восприемник
07.06.1901 ст.
7 июня 1901 у Феодора Михайлова Степанова 56-25-221-4об-5