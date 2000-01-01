Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1774 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Артемий Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Захаров

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Яков Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Захаров

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульян Захаров

Смерть
До 1816 ст.
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
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