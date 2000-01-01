Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Артемий Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Захаров
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Яков Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Захаров
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Захаров
Смерть
До 1816 ст.
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)