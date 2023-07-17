Дунаев Сергей Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1959
Рождение ребёнка
08.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дунаева Елена Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1986
Дочь: Самсонова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Дунаева Елена Николаевна