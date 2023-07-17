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Дунаев Сергей Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1959

Отец: Дунаев Эдуард Леонидович

Мать: Дунаева Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
08.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1986

Дочь: Самсонова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Дунаева Елена Николаевна