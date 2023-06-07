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Мацуев Григорий Алистархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

18.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Мацуев Алистарх

Мать: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.08.1923

Дочь: Мацуева Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Мацуев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Рождение ребёнка
14.08.1927

Дочь: Мацуева Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Рождение ребёнка
27.02.1931

Дочь: Копьева Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Смерть
18.06.1980