Мацуев Григорий Алистархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти18.06.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Мацуев Алистарх
Рождение ребёнка
24.08.1923
Дочь: Мацуева Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
09.05.1925
Сын: Мацуев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
14.08.1927
Дочь: Мацуева Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
27.02.1931
Дочь: Копьева Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацуев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Смерть
18.06.1980