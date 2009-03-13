Видаева Ленара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1985
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985
Отец: Бурцев Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.2009
Дочь: Валиева Эвелина Рустамовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.2010
Дочь: Валиева Ангелина Рустамовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Видаев Александр