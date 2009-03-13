Видаева Ленара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видаева Ленара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985

Отец: Бурцев Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.2009

Дочь: Валиева Эвелина Рустамовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.2010

Дочь: Валиева Ангелина Рустамовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видаев Александр

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