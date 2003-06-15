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Гребенников Николай Иванович

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Место рождения

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

15.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Гребенников Иван Никифорович

Мать: Гребенникова Анастасия Прокофьевна

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
13.12.1944
Новосильский РВК
Военная служба
Между ?.05.1945 и ?.09.1945
Дальневосточной Край
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Японией"
Рождение ребёнка
09.12.1948

Сын: Гребенников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гребенникова Александра Фёдоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
15.06.2003
Подольск, Подольск, Московская область
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