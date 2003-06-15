Гребенников Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти15.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Военная служба
13.12.1944
Новосильский РВК
Военная служба
Между ?.05.1945 и ?.09.1945
Дальневосточной Край
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Японией"
Рождение ребёнка
09.12.1948
Сын: Гребенников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гребенникова Александра Фёдоровна
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
15.06.2003