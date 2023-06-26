Оиша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1947
Дочь: Ахмедова Дильбар Мухаммадовна
Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Негмат Мухаммадович
Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Джамшид Мухаммадович
Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Джамиль Мухаммадович
Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно