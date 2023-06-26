Оиша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оиша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1947

Дочь: Ахмедова Дильбар Мухаммадовна

Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Негмат Мухаммадович

Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Джамшид Мухаммадович

Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Джамиль Мухаммадович

Отец ребёнка: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

Смерть
Неизвестно