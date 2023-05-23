Козлов Сергей Федорович
Место рожденияДеревня Савино, Чухломский район, Костромская область
Дата рождения03.09.1897
Дата смерти18.02.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1897
Отец: Козлов Федор
Мать: не указана
Деревня Савино, Чухломский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.11.1920
Мать ребёнка: Козлова Екатерина
Рождение ребёнка
С 02.11.1929 по 15.11.1929
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Козлова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий
Мать ребёнка: Козлова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Козлова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Мария
Мать ребёнка: Козлова Екатерина
Смерть
18.02.1991
Москва, город федерального значения Москва