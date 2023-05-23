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Козлов Сергей Федорович

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Место рождения

Деревня Савино, Чухломский район, Костромская область

Дата рождения

03.09.1897

Дата смерти

18.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1897

Отец: Козлов Федор

Мать: не указана

Деревня Савино, Чухломский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.11.1920

Сын: Козлов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 02.11.1929 по 15.11.1929

Сын: Козлов Александр

Мать ребёнка: Козлова Екатерина

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий

Мать ребёнка: Козлова Екатерина

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Козлова Екатерина

Савино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Мария

Мать ребёнка: Козлова Екатерина

Смерть
18.02.1991
Москва, город федерального значения Москва