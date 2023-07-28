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Созинова Оксана Николаевна

Место рождения

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край

Дата рождения

23.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1985

Отец: Кононенко Николай Николаевич

Мать: Кононенко Наталья

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.01.2017

Дочь: Созинова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Созинов Алексей Владимирович

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Савелий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созинов Алексей Владимирович