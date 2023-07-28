Созинова Оксана Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1985
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1985
Отец: Кононенко Николай Николаевич
Мать: Кононенко Наталья
Рождение ребёнка
10.01.2017
Дочь: Созинова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Созинов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Савелий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно