Коровкина (Филимонова) Марья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Филимонова) Марья Трофимова

Место рождения

поч. Филимоновский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Филимоновский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Евдокия Моисеева

Отец ребёнка: Коровкин Михаил Игнатьев

поч. Филимоновский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Михаил Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Михаил Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Михаил Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кокуйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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