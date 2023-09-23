Шарипов Зариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Зариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Шарипов Губайдулла Зарифович

Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал

Благодаровка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Зайнулла Зарифович

Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарипова Шамжиян Зарифовна

Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарипова Нуржиян Зарифовна

Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал

Смерть
Неизвестно
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