Шарипов Зариф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Шарипов Губайдулла Зарифович
Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал
Благодаровка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Зайнулла Зарифович
Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарипова Шамжиян Зарифовна
Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарипова Нуржиян Зарифовна
Мать ребёнка: Шарипова Сарбижамал
Смерть
Неизвестно