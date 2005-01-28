Амбарникова (Шестова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1935
Дата смерти28.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1956
Дедиловские Выселки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1967
Сын: Амбарников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Амбарников Николай Федорович
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.01.2005