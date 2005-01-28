Амбарникова (Шестова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбарникова (Шестова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1935

Дата смерти

28.01.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1956

Муж: Амбарников Николай Федорович

Дедиловские Выселки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1967

Сын: Амбарников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Амбарников Николай Федорович

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.01.2005
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