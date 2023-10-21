Едрёнкина (Дубровина) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина (Дубровина) Мария Игнатьевна

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

17.07.1910

Дата смерти

09.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1910

Отец: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Мать: Едрёнкина Анастасия Ивановна из Дежнёвки

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1929

Сын: Едрёнкин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Семихова Милиция Павловна

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1935

Сын: Едрёнкин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
08.06.1946

Сын: Едрёнкин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Жирновкова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Павел Сергеевич

Смерть
09.04.1968
д. Старая Александровка, Уфимского района
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
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