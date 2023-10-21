Едрёнкина (Дубровина) Мария Игнатьевна
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения17.07.1910
Дата смерти09.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1910
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Семихова Милиция Павловна
Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1935
Сын: Едрёнкин Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
08.06.1946
Сын: Едрёнкин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Жирновкова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Едрёнкин Павел Сергеевич
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1968
д. Старая Александровка, Уфимского района
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района