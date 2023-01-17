Чевский Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1914
Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик-диакон Благовещенской Ляменгской церкви Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно