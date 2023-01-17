Чевский Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевский Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1914
Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик-диакон Благовещенской Ляменгской церкви Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевская Александра Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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