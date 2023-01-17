Фролова (Тюльпенева) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Тюльпенева) Елена Матвеевна

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Место рождения

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

18.04.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.08.1936

Муж: Фролов Михаил Тимофеевич

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1942

Дочь: Бабенкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Тимофеевич

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.04.1957
Красный Яр, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
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