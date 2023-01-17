Фролова (Тюльпенева) Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти18.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.1936
Рождение ребёнка
26.12.1942
Дочь: Бабенкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Тимофеевич
Смерть
18.04.1957
Красный Яр, Кривошеинский муниципальный район, Томская область