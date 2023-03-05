Тырина Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1956
Сын: Тырин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Гацук Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Гацук Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Гацук Сергей Георгиевич
Айкино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.09.1957
Отец ребёнка: Гацук Сергей Георгиевич
Смерть
Неизвестно