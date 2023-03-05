Тырина Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырина Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1956

Сын: Тырин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Гацук Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Гацук Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Гацук Сергей Георгиевич

Айкино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.09.1957

Сын: Гацук Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Гацук Сергей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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