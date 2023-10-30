Сухорукова (Пикулова) Клавдия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
16.11.1923
Дочь: Мамарина Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Сухоруков Тимофей Васильевич
Коловодь, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сухоруков Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сухоруков Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сухоруков Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1970