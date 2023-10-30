Сухорукова (Пикулова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Пикулова) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Выдренка, Хохломская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пикулов Сергей Михайлович

Мать: Пикулова Татьяна Михайловна

Выдренка, Хохломская волость, Семеновский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1923

Дочь: Мамарина Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Сухоруков Тимофей Васильевич

Коловодь, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сухоруков Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сухоруков Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сухоруков Тимофей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Тимофей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1970
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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