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(Прядкина) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Прядкин Михаил

Мать: Прядкина Елена

Смерть
1938
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