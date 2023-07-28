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Базегский Сергей Викторович
Базегский Сергей Викторович
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Место рождения
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
Дата рождения
1970
Пол
Мужской
Отец
Базегский Виктор Петрович
1947 г.р.
Мать
Базегская (Лысенко) Валентина Андреевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Базегский Виктор Петрович
Мать:
Базегская Валентина Андреевна
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
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