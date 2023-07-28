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Базегский Сергей Викторович

Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Базегский Виктор Петрович

Мать: Базегская Валентина Андреевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область