Лапкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

25.03.1907

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Иван Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
25.03.1907
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