Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лапкин Василий Иванович
Лапкин Василий Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
25.03.1907
Пол
Мужской
Отец
Иван Фёдорович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Иван Фёдорович
Мать: не указана
Смерть
25.03.1907
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия