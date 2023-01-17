Захарчук Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарчук Пётр Михайлович

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Место рождения

с. Вороняки, Золочевский р-н, Львовская обл., Украина

Дата рождения

05.01.1953

Дата смерти

06.03.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вороняки, Золочевский р-н, Львовская обл., Украина
Смерть
06.03.1966
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1973 по 1977
г. Донецк, Донецкая обл., Украина
Место жительства
С 1977 по 1979
Самара, Самара, Самарская область
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