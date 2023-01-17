Захарчук Пётр Михайлович
Место рожденияс. Вороняки, Золочевский р-н, Львовская обл., Украина
Дата рождения05.01.1953
Дата смерти06.03.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вороняки, Золочевский р-н, Львовская обл., Украина
Смерть
06.03.1966
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1973 по 1977
г. Донецк, Донецкая обл., Украина
Место жительства
С 1977 по 1979
Самара, Самара, Самарская область