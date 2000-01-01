Хохлов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Хохлова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова Федора Трофимовна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Хохлова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова Федора Трофимовна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хохлова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова Федора Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Федора Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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