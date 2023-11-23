Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Василий Стефанович (1751 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда. О жене его данных нет. Дети: Евграф (1780-1799) Афиноген Тихвинский, свя... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Сын: Евграф Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тихвинский Афиноген Васильев
Мать ребёнка: не указана
Тихвинский Афиноген Васильевич (1783 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Василия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. В 1809 году рукоположен во диакона к... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Сын: Александр Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно