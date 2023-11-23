Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Василий Стефанович (1751 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда. О жене его данных нет. Дети: Евграф (1780-1799) Афиноген Тихвинский, свя... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Сын: Евграф Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тихвинский Афиноген Васильев

Мать ребёнка: не указана

Тихвинский Афиноген Васильевич (1783 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Василия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. В 1809 году рукоположен во диакона к... Показать все
Рождение ребёнка
1790

Сын: Александр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тихвинский Петр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Тихвинский Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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