Винюкова (Плумер) Инна Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1981
Отец: Плумер Владимир Эрвинович
Мать: Плумер Любовь Павловна
Бракосочетание
15.03.2003
Рождение ребёнка
25.07.2003
Дочь: Плумер Елизавета Олеговна
Отец ребёнка: Резовенков Олег Олегович
Бракосочетание
28.07.2007
Рождение ребёнка
26.09.2009
Отец ребёнка: Винюков Сергей Петрович
Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно