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Винюкова (Плумер) Инна Владимировна

Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

13.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1981

Отец: Плумер Владимир Эрвинович

Мать: Плумер Любовь Павловна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
15.03.2003

Муж: Резовенков Олег Олегович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.2003

Дочь: Плумер Елизавета Олеговна

Отец ребёнка: Резовенков Олег Олегович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
28.07.2007

Муж: Винюков Сергей Петрович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.2009

Сын: Винюков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Винюков Сергей Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Резовенков Олег Олегович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
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