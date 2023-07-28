Мария Осипова
Место рождения
Дата рождения15.07.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Муж: Иван Евстафьев
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.
Дочь: Иванова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Рождение ребёнка
01.03.1890 ст.
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Смерть
Неизвестно