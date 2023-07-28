Мария Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Осипова

Место рождения

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Иван Евстафьев

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.

Дочь: Иванова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1890 ст.

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно