(Тимошенко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1888
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Тимошенко Фёдор
Рождение ребёнка
14.07.1890
Сын: Тимошенко Стефан
Отец ребёнка: Тимошенко Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно